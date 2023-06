Politycy zjednoczonej prawicy o energii i jakości debaty publicznej

- Toruń zawsze powinien szukać tego co łączy i zawsze powinien szukać dobrego języka - oświadczyła Maria Mazurkiewicz. - Język jakim posługuje się opozycja, a mówię to jako przedstawiciel resortu edukacji, jest nie do przyjęcia. Czego on uczy młodzież? Jeżeli chcemy, aby ci ludzie poszli do wyborów, musimy zadbać o to, aby te wybory miały etyczny wymiar.