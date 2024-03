Spotkanie prezydenta z parlamentarzystami. Toruń potrzebuje wsparcia w stolicy

Spotkanie prezydenta Torunia z parlamentarzystami: kto na nie przybył?

- Zaprosiłem parlamentarzystów na spotkanie, by na początku kadencji Sejmu i Senatu zaprezentować stan Torunia - mówił prezydent Zaleski. - Na koniec obecnej kadencji samorządu chciałbym także pokazać, jak Toruń jest przygotowany do przekazania władzy nowej prezydentce bądź prezydentowi miasta oraz nowej Radzie Miasta, którzy zostaną wyłonieni w zbliżających się wyborach samorządowych. Te informacje powinny trafić do osób, które odpowiadają za państwo, za kształt przepisów dotyczących samorządów. Chcemy pokazać, jakie są zamierzenia inwestycyjne, by zostały one zauważone w pracach parlamentu nad kolejnymi budżetami państwa. Co ważne, parlament uczestniczy też w pracach nad funduszami unijnymi, w tymi tymi z Krajowego Planu Odbudowy. Chcę zwrócić uwagę na konieczność dokończenia inwestycji mających na celu sprawniejsze skomunikowanie Torunia, jak i tych wewnątrz miasta. Wiele w ostatnich latach zostało zrealizowanych, ale kilka czeka na finał. Trzeba też zadbać o fundusze na zadania związane z ochroną środowiska, choćby termomodernizacją budynków.