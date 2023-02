Potrącenia z emerytury za dorabianie? Te osoby stracą sporo! To nawet kilkaset złotych w każdym miesiącu!

Podwyżka nie zawsze na plus?

W związku z wysoką inflacją na ten rok zaplanowano rekordową wręcz waloryzację emerytury. Wzrost wynoszący nawet 15 procent niekoniecznie będzie dobrą informacją dla wszystkich otrzymujących świadczenie. Niektórzy z nich mogą mieć przez to większe potrącenia emerytury, a nawet może dojść do zawieszenia wypłaty tego świadczenia.

Ile można dorobić do emerytury?

Górna granica do lutego 2023

Od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku ustalono górną granicę dorabiania na kwotę 4536,50 zł. Każdy dodatkowy miesięczny przychód nieprzekraczający tej kwoty sprawi, że nasza emerytura będzie wypłacana w normalnym trybie. Podobnie zresztą dotyczy to renty.

O ile zmniejsza się świadczenia?

Zarobienie powyżej wskazanej kwoty oznaczać będzie, że ZUS będzie zmniejszał świadczenie o kwotę jego przekroczenia. Wskazuje się tu jednak maksymalne wartości potrącenia. W przypadku ren i emerytur przyznanych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi do 691,94 zł. Dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest to 518,99 zł, a dla rent rodzinnych z jedną osobą uprawnioną jest to kwota 588,19 zł.