Pracownik banku w Toruniu oszukał 42 klientów na ponad milion zł! "Bardzo lubiany przez klientów"

Niewiarygodne? A jednak możliwe! Ceniony w pracy za kompetencje i lubiany przez klientów Łukasz M., zatrudniony w jednym z banków na toruńskiej starówce, to według ustaleń śledczych oszust. I to na potężną skalę! Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód właśnie zakończyła śledztwo w tej szokującej sprawie i skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.