Nienartowicz: "Wędrowniczków na placu Teatralnym wielu mamy" [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ]

Na razie więc tylko gabinet w sensie kadrowym prezydent Gulewski sobie mebluje. Wiceprezydentką dotychczasowa dyrektor Zielińska od miejskich usług społecznych zostanie. Wiceprezydentami zaś dyrektor Pietrucień od zarządzania funduszami europejskimi z Urzędu Marszałkowskiego i prezes Korolko z marszałkowskiej spółki od rozwoju regionalnego będą. Czyżby więc – wbrew zapowiedziom - pępowina łącząca prezydenta Gulewskiego z marszałkiem Całbeckim nie do końca przecięta została? Oczywiście, panowie Pietrucień i Korolko od lat ponad dwudziestu z marszałkiem bardzo blisko współpracują. Jednak przede wszystkim za takich, co na robocie się znają, uchodzą. Prędzej więc ich przejście na stanowiska wiceprezydentów za dowód na krótką ławkę z kandydatami uchodzić może. „Bo jak nie wy, to kto?” - taką parafrazę prezydent Gulewski im zaśpiewać może.

W taki to oto sposób panowie Pietrucień i Korolko po raz kolejny na drugą stronę placu Teatralnego powędrują. Czyli z Urzędu Miasta do Urzędu Marszałkowskiego i na odwrót. Obaj w tym pierwszym już przecież pracowali. Dyrektor Pietrucień wiceprezydentem u boku prezydenta Zaleskiego lat temu około piętnaście nawet był. A prezes Korolko kierownicze stanowisko zajmował. Potem, po przeprowadzce na drugą stronę placu Teatralnego, nawet wicemarszałkiem został. Na wysokim szczeblu więc te wędrówki po placu Teatralnym były.

W tej sytuacji tylko czekać, jak ktoś zmianę nazwy z placu Teatralnego na plac Marszałkowski zaproponuje. Jakby co, to teatr, któremu Horzyca patronuje, się nie obrazi. W końcu instytucją marszałkowską jest.

Do meblowania gabinetów wracając – w swoim kadrowo wszystko już starosta Graczyk z powiatu toruńskiego poukładane ma. Szybko poszło. Też dlatego, że przed laty i przez lata starostą już był. W gabinecie starosty toruńskiego, zarządem powiatu oficjalnie zwanym, także eksburmistrz Czerwiński z Chełmży się znalazł. Miastem tym – przypomnieć nie zaszkodzi - przez lat dwadzieścia sześć rządził. Czyli dłużej niż prezydent Zaleski Toruniem. I w przeciwieństwie do niego wesoło sobie podśpiewywać może, że „trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść”. Oczywiście że niepokonanym. A nawet zwycięskim, skoro i do rady powiatu, i do zarządu powiatu się weszło.