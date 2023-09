Nie zasypujcie dziedzictwa Torunia! Apelują naukowcy i społecznicy domagając się utworzenia parku kulturowego w miejscu klasztoru św. Ducha

Wielka pikieta na Bulwarze w Toruniu

Jeśli ktoś myślał, że piątkowe spotkanie poświęcone przyszłości odkrytego kompleksu św. Ducha to będą jakieś jasełka, ten się srogo pomylił. Na toruńskim bulwarze pojawili się społecznicy, przewodnicy, profesorowie kilku uczelni - historycy, archeologowie, konserwatorzy (wśród nich Zbigniew Nawrocki, jeden z autorów wniosku Torunia o wpis na listę UNESCO).

- Jest to perełka na skalę europejską - mówi profesor Małgorzata Grupa z Instytutu Archeologii UMK. - Jesteśmy na początku tych badań i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Po pierwsze, trzeba te wykopaliska poszerzyć. Poza tym, że jestem archeologiem, jestem również konserwatorem zabytków. Wiem, że aby to zabezpieczyć, będą potrzebne nakłady finansowe, ale są programy unijne, które mogłyby takie badania wspomóc. Jeżeli chcemy zwiększyć rynek turystyczny, musimy zadbać, abyśmy takie unikatowe miejsce mieli. Jesteśmy na liście UNESCO, a w tej chwili jest to najważniejszy odkrywany zabytek, na temat którego tak naprawdę niewiele wiemy, ponieważ źródła zaczynają nam odsłaniać te rzeczy dopiero od XVI wieku, a ta historia jest o 300 lat wcześniejsza. I to nie jest tylko historia klasztoru, ale również portu, formowania się skarpy nad Wisłą. Prac jest bardzo dużo dla wszystkich środowisk, naukowców i pasjonatów. Mam nadzieję, że władze miasta wezmą to sobie do serca.