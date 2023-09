Pawilony na toruńskim bulwarze - jest raport Najwyższej Izby Kontroli

W ten sposób prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, podsumował wyniki kontroli budzącej ogromne kontrowersje toruńskiej inwestycji. Z przedstawionego przez Izbę raportu wynika, że pawilony obserwowane z przeciwnego brzegu Wisły nie mają znaczącego wpływu na panoramę miasta, jednak przy podstawie pawilonów sytuacja wygląda inaczej, co kontrolerzy uznali za nieprawidłowe. Co ciekawe, problemów z przesłoniętymi osiami widokowymi czy Bramą Żeglarską, można było uniknąć, gdyby kontrowersyjne pawilony zostały zbudowane zgodnie z koncepcją przedstawioną w zwycięskiej pracy konkursowej. Zakładała ona, że na przedłużeniu obu ulic powstaną prowadzące ku Wiśle schody. Prezydent zatwierdził jednak projekt budowlany, w którym w miejscu schodów pojawiły się budynki.

Budowa bez analiz

W jaki sposób został przeprowadzony konkurs architektoniczny?

"W 2014 r. prezydent powołał dziewięcioosobowy sąd konkursowy, którego tylko jeden członek – miejski konserwator zabytków – był specjalistą z zakresu ochrony zabytków - czytamy w opublikowanym przez NIK podsumowaniu przeprowadzonej w Toruniu kontroli. - Z powodu urlopu nie brał on jednak udziału w posiedzeniu zorganizowanym 13 maja 2015 r., na którym wybrano zwycięzcę konkursu na zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego. Samego wyboru dokonano w głosowaniu, w którym z siedmiorga obecnych na posiedzeniu sędziów, za zwycięskim projektem głosowało zaledwie troje, a trzy kolejne osoby wstrzymały się od głosu, choć takiej możliwości zarządzenie prezydenta nie przewidywało. NIK zwraca również uwagę na to, że prezydent Torunia nie zadbał o udział w sądzie konkursowym zewnętrznego specjalisty z zakresu ochrony zabytków i nie wprowadził wymogu uczestniczenia takiego specjalisty w głosowaniu nad zwycięską pracą".

Pawilony ponad osią jezdni

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na brak to, że w latach 2013 - 2021 miasto nie posiadało gminnego programu opieki nad zabytkami, chociaż zgodnie z przepisami mieć go powinno, a także brak planu zarządzania obszarem UNESCO. Nadal również nie ma miejscowego planu zagospodarowania obejmującego starówkę i bulwar. Tu również pojawiły się zarzuty do wojewódzkiego konserwatora zabytków, który - jak czytamy w raporcie - z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego przeprowadzał procedurę uzgodnienia mpzp, co spowodowało, że jedno z jego postanowień zostało uchylone przez ministerstwo kultury. Kontrolerzy pozytywnie ocenili decyzję władz Torunia o zmianie elewacji pawilonów oraz formy balustrad na tarasach widokowych.