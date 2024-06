Przedszkole też może produkować energię. Kolejny obiekt z Toruniu z panelami fotowoltaicznymi

Fotowoltaika na przedszkolu w Torunia: oszczędności w wydatkach i mniej zanieczyszczeń

- Panele fotowoltaiczne zamontowane na Przedszkolu Miejskim nr 17 mają moc ponad 27 kilowatopików (kWp), co oznacza ponad 17 tysięcy złotych oszczędności w stosunku do kosztów, jakie trzeba by ponieść rocznie, według obecnych stawek dla samorządów, za tę samą ilość energii wyprodukowanej konwencjonalnie. Przede wszystkim efektem jest jednak ponad 12 ton dwutlenku węgla mniej wyemitowanych do atmosfery - podkreśla prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Panele umożliwiają wytworzenie tzw. zielonej energii, czyli prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Wykorzystywane jest przy tym zjawisko fotowoltaiki.