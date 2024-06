Mniej kopciuchów w Toruniu. Miasto podpisało porozumienie z PGE

- Dofinansowujemy wymianę starego typu ogrzewania na instalacje przyjazne dla środowiska, inwestujemy w fotowoltaikę, rozwijamy systemy badania jakości powietrza w mieście, także pod kątem wykroczeń w zakresie spalania odpadów szkodliwych - wylicza prezydent Paweł Gulewski. - W Toruniu wciąż jeszcze mamy ponad 1700 pieców w budynkach gminnych i należących do wspólnot mieszkaniowych. Dlatego musimy działać, by ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić. Dzięki porozumieniu uda się w ciągu 4 lat przyłączyć 49 budynków z zasobu miejskiego, a to oznacza, że z 390 lokali znikną przysłowiowe „kopciuchy”, aż 585 pieców. To ważne by miasto zaczynało właśnie od siebie walkę z zanieczyszczeniem powietrza.