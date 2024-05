Przy Tor-Torze i Arenie Toruń mają powstać farmy fotowoltaiczne

- Będziemy mogli dłużej mieć zamrożoną taflę i ograniczyć się tylko do przerw technicznych - dodaje Marek Osowski. - Na pewno w maju, kiedy zainteresowanie korzystaniem z lodowiska jest znikome, oraz w czerwcu. Nie wykluczamy jednak, że już pod koniec czerwca będziemy mrozić taflę, by od lipca można było w pełni korzystać z obiektu. Zależy to jednak też od tego, jakie będzie zainteresowanie, czy uda nam się pozyskać kluby spoza Torunia, które będą chętne do zorganizowania u nas obozów treningowych i za to zapłacić. Według zapewnień Wydziału Gospodarki Komunalnej instalacja powinna być czynna do końca tego roku. Wielkiego pośpiechu jednak nie ma, bo i tak ze słońca można w praktyce skorzystać od kwietnia.