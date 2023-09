Przedszkole z drewnianych modułów. Dostarczyła je fabryka spod Torunia

Z Ostaszewa do Niemiec: tak powstało przedszkole

Konstrukcja przedszkola w niemieckim Eisingen powstała z 24 drewnianych modułów wyprodukowanych w fabryce MOD21 w Ostaszewie pod Toruniem. Od momentu podpisania umowy do odbiorów technicznych minęło zaledwie pół roku. To efekt tego, że prefabrykacja pozwala o około 70 procent skrócić czas potrzebny na budowę i wykończenie budynków. Stosowanie jej zapewnia o 96 procent mniejszą w porównaniu z konwencjonalnymi metodami budowlanymi emisję dwutlenku węgla.

- Metoda modułowej konstrukcji drewnianej jest szybką, ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego budownictwa. Moduły nie tylko można szybko wyprodukować, ale też zdemontować, odnowić i ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Dodajmy, że drewno, z którego je produkujemy, pochodzi z najwyższej jakości, certyfikowanych źródeł. Wszystko to doskonale wpisuje się w potrzeby współczesnego społeczeństwa, które rozumie potrzebę minimalizowania wpływu działalności człowieka na środowisko - podsumowuje Theodor Kaczmarczyk, prezes spółki MOD21.

Modułowe budownictwo drewniane to rozwijający się rynek, szczególnie w Niemczech. Tamtejszy rząd wspiera takie projekty, aby osiągnąć założone cele redukcji emisji dwutlenku węgla i zrównoważonego rozwoju.

- MOD21 spełnia wszystkie warunki, jakie muszą spełniać takie projekty, a nasze supernowoczesne zaplecze produkcyjne pozwala na automatyzację i cyfryzację większości procesów, co zapewni nam zyskowność tej działalności. Dla Grupy ERBUD ten segment - na razie w fazie rozruchu - będzie docelowo jednym z najistotniejszych w naszym biznesie. Jestem przekonany, że konstrukcje modułowe z drewna będą zyskiwać na popularności, a my będziemy na „pole position” w rynkowym wyścigu - podsumowuje Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD, do której należy MOD21.