Przez Toruń i historię. Trwają zapisy na II Bieg Konspiracji im. gen. Elżbiety Zawackiej

- Bieg odbędzie się w niedzielę 17 marca 2024 roku na trasie 10 kilometrów - mówi Michał Gordon, organizator tej imprezy. - Start będzie miał miejsce z dziedzińca Foru XV, następnie ulicą Rypińską uczestnicy pobiegną do mostu gen. Zawackiej, później kładką dla pieszych przebiegną przez most, tuż za mostem wykonają nawrotkę i wrócą tą samą trasą do fortu. Ostatni kilometr to prawdziwa wisienka na torcie, będzie on prowadził przez wnętrze fortu, świetny cross. Dla uczestników imprezy przygotowujemy medale i nagrody oraz atrakcje, które zapewnimy w ramach towarzyszącego wydarzeniu Pikniku Historycznego.