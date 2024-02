Boża Męka z Mokrego. Kolejny fragment historycznej układanki trafił na właściwe miejsce

Kiedy została wyremontowana Boża Męka?

Kto wyremontował kapliczkę przy Grudziądzkiej?

Jakie to miłe uczucie, gdy kolejny kawałek układanki trafia we właściwe miejsce. Bo tak się składa, że wiemy, kim był ten mieszkaniec Torunia, który artystycznie odnowił kapliczkę po zniszczeniach wojennych. W 2018 roku do Urzędu Miasta Torunia trafił list z Świętochłowic. Napisała go pani Danuta Warmuzińska, córka Brunona Gembarskiego, który był murarzem i - jak napisała pani Danuta - w 1946 postawił kapliczkę jako swego rodzaju wotum od żołnierza, który po wielu trudach (służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i zdaje się, że w 1944 roku dostał się do niemieckiej niewoli), wrócił do domu. Przed wojną, wspólnie z bratem Janem pracował przy budowie domów osiedla oficerskiego w rejonie ul. Fałata i Wyspiańskiego, zaś po wojnie kończył budowę Banku Rolnego. Poza tym postawił kilka kapliczek w Toruniu i okolicach. Rodzina pana Brunona pochodziła z Wrzosów (z przyjemnością odwdzięczamy się Markowi Osmańskiemu dokładając coś do jego układanki), on jednak mieszkał przy ul. Grudziądzkiej. Jego familia należała do parafii Chrystusa Króla, gdzie Brunon Gembarski śpiewał w chórze. Boża Męka przy Grudziądzkiej prawdopodobnie była jego ostatnim dziełem, gdyż w lutym 1947 roku zmarł.