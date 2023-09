Przy szpitalu na Batorego w Toruniu przydałby się wielopoziomowy parking. Czy jest na to szansa?

Parkingi w Toruniu: Trudno wcisnąć szpilkę

- Ostatnio, gdy po raz kolejny musiałem odwieźć mającą problemy z chodzeniem mamę do szpitala, żeby zabezpieczyć się zrobiłem to razem z żoną - napisał do nas jeden z Czytelników. - Patent polegał na tym, że podjechała pod samo wejście, a po wyjściu mamy i moim z samochodu odjechała na parking przy Lidlu i Biedronce i czekała pół godziny na sygnał ode mnie, że załatwiliśmy wszystkie formalności i może mnie odebrać. Czy to jednak nie jest absurdalne, że do czegoś takiego dochodzi? Szkoda, że parking nie powstał na rogu ulic Kościuszki i Batorego. Byłoby to idealne miejsce, działka przylega przecież do szpitala. Teraz już jednak za późno, bo wybudowano tam wielorodzinny budynek mieszkalny. Obecnie do wykorzystania pozostały już praktycznie tylko działki leżące po drugiej stronie ulicy Batorego, przy przychodni "Nasz Lekarz". Na jednej z nich znajduje się mały parking naziemny, ale on do końca nie rozwiązuje problemu.