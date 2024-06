Raper-zakonnik z Bronxu i tajemnice wszechświata. Święto Województwa z Janem Pawłem II

Na środę (6 czerwca) zaplanowano konferencję naukowa zatytułowana „Fides et Ratio. Przesłanie św. Jana Pawła II do ludzi nauki 25 lat później”. Wydarzeniem które otwiera oficjalną część obchodów Święta Województwa, uświetnią wystąpienia cenionych przedstawicieli nauki oraz kultury. Wśród nich m.in . wybitnego reżysera Krzysztofa Zanussiego.

Dał nam przykład Kopernik

Program konferencji obejmuje wykłady znakomitych prelegentów, takich jak prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Dariusz Kotecki, prof. Krzysztof Stachewicz i prof. Michał Białkowski. Krzysztof Zanussi wygłosi wykład „Fides et ratio a powinność artysty w świetle prywatnych wspomnień reżysera” , natomiast franciszkanin, dr Stanisław Jaromi, omówi zagadnienia związane z ekologią integralną.

Młodzi Podyskutują o przyszłości

Tego samego dnia, od godziny 15:00, w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży przy Woli Zamkowej w Toruniu, przygotowano wydarzenie skierowane do młodzieży - Przystanek JPII „ Wiara, kultura, dobro” .

Według Piotra Całbeckiego impreza jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, którzy coraz częściej zastanawiają się nad swoim miejscem w świecie i przyszłością globu: - Młodzi ludzie, znacznie częściej niż się sądzi, zastanawiają się nad swoim miejscem w świecie, nad przyszłością naszego świata w obliczu zagrożenia ekologicznego i coraz szerzej wkraczającej w nasze życie technologii. Wreszcie nad tym, w jaki sposób jako pokolenie mogą wpłynąć na przyszłość globu. Przystanek JPII to zaproszenie do dyskusji, refleksji, ale też do dobrej zabawy podczas koncertu Jazz&Spirit, który porwie wszystkich.