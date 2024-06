Torunianin trafi do księgi rekordów Guinnessa. Niezwykły wyczyn triathlonisty

Kim jest Adam Kostera?

Na przestrzeni miesięc y Kostera przeżywał kryzysy, w tym mentalne . - Fajnie, że macie tyle wiary we mnie. Ja sam nie wiem, czy dotrwam tak daleko. I nie z powodu fizycznego bólu czy zmęczenia. Te zwykle bywają błahe w porównaniu do tego, jak mogą boleć myśli. A z takimi myślami biegnie się trudniej niż z kontuzją - pisał zimą w mediach społecznościowych.

Do dziś kocha Toruń

Adrian Kostera nie kryje, że choć obecnie nie mieszka już w Toruniu, to jednak nasze miasto pozostaje dla niego szczególne. - Jeśli mam jakieś sprawy w Polsce, nawet niekoniecznie tu, to i tak zawsze przyjeżdżam do Torunia. Jest kilka rzeczy, które robię zawsze - muszę pójść po ulubioną zapiekankę, muszę przejść się po starówce, zobaczyć Wisłę i most. Mam w domu półkę z medalami i pucharami. Pośród nich stoi statuetka Mikołaja Kopernika. Nie mieszkam już w Toruniu, ale to miasto pozostało na zawsze w moim sercu - mówił „Nowościom”w 2021 roku, gdy nie był jeszcze w pełni zawodowym sportowcem, a swoje treningi w dalszym ciągu łączył ze zwykłą pracą zawodową w szklarni w Holandii.