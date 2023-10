Rodzeństwo z Torunia pilnie potrzebuje rodziny zastępczej. Kto zajmie się Basią, Kubą i Antkiem?

- Ludzie się nie garną, bo to ciężka praca, ogromna odpowiedzialność - mówi Marcin Cięgotura. - Ale to jest tylko jedna strona medalu. Druga jest taka, że to także wielka satysfakcja, pozytywne emocje, radość, miłość, spełnienie. Nie wątpię, że wśród nas są ludzie stworzeni na zastępczych rodziców. Muszą tylko to w sobie odkryć.