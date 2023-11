Rosyjski wicekonsul w Toruniu carowi z okna swojego gabinetu jednak nie pomachał

Te gazety to czasami mogą człowieka urządzić. Na całe życie. I nawet nie chodzi tu o jakichś łobuzów, którzy dzięki ujawnionym przez dziennikarzy machinacjom poszli siedzieć. Tym razem mamy na myśli anonse matrymonialne zdobiące często strony ogłoszeniowe gazet sprzed lat. A pod tym względem prasa mogła człowieka urządzić w różny sposób. Na przykład we wrześniu 1903 roku na łamach „Gazety Toruńskiej” kilka razy pojawiło się ogłoszenie pewnego młodzieńca, który oferował ożenek pannom lub wdowom z odpowiednim majątkiem. To akurat nie było niczym wyjątkowym, w tamtych czasach trafiały się ogłoszenia matrymonialne tak napisane, że można było z nich wywnioskować, iż delikwent zamierza się ożenić z kamienicą lub karczmą. Ten anons był dość wyjątkowy, ponieważ młodzieniec miał 38 lat i 700 marek majątku. No, taki to majątek, jak z ogłoszeniodawcy młodzieniec. Za 700 marek można było kupić konia z wozem, bądź na jakieś dwa lata wynająć małe mieszkanie na przedmieściu i to raczej gdzieś w mniej reprezentacyjnej okolicy. Dla porównania rektor toruńskiego gimnazjum zarabiał wtedy 4.200 – 4.800 marek rocznie, do tego otrzymywał jeszcze 500 marek dodatku mieszkaniowego. Warunki te były niezwykle atrakcyjne, więc kiedy jesienią A. D. 1903 został ogłoszony konkurs na to stanowisko, zgłosiło się ponad stu kandydatów.