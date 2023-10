Drogi na Bydgoskie i Chełmińskie Przedmieście staną otworem. Najpierw jednak trzeba przeskoczyć przez bramę

Mówi się, że ludzie na Pomorzu są tacy stateczni i poważni, a tu proszę, 120 lat temu ktoś bliźnim taki niecny kawał zrobił, że aż w gazecie o tym napisali!

„W nocy z wtorku na środę popełniło tu kilku niemądrych niewczesny żart. Wracając nocą do miasta zamknęli bramę zewnętrzną znajdującą się poza Bramą Chełmińską i to ze strony miasta – czytamy „Gazecie Toruńskiej” ze środy 16 września 1903 roku. - Drugiego dnia rano zdążało wiele osób z Mokrego i Chełmińskiego Przedmieścia do miasta, ale cóż, przejść nie było można, bo brama zamknięta nie chciała się sama otworzyć. Pomiędzy dążącymi do miasta było kilku urzędników, którzy punktualnie być muszą w biurze. Po niejakimś czasie znalazł się w końcu odważny, który przedrapał się przez bramę i otworzył ją z drugiej strony”.