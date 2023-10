Czy człowiek siedzący w więzieniu może zostać posłem?

W tamtych czasach każde wybory były wojną i to taką prowadzoną na kilku frontach. Konserwatyści walczyli z socjalistami, antysemici z Żydami, katolicy z protestantami, a nade wszystko Polacy z Niemcami. Polscy katolicy spierali się z niemieckimi protestantami i niemieckimi katolikami. Za swoich wrogów uważali socjalistów. Ścierali się też między sobą, chociaż do urn starali się maszerować wspólnie. W pierwszych szeregach szli rzecz jasna mężczyźni, ponieważ tylko oni mieli w Cesarstwie Niemieckim czynne i bierne prawa wyborcze. Walka była zacięta również dlatego, że w tych parlamentarnych wyścigach nie było nagrody za zajęcie drugiego miejsca - okręgi były jednomandatowe. Co ciekawe, jeden kandydat mógł startować w kilku okręgach, chociaż w przypadku wygranej, mógł reprezentować mieszkańców tylko jednego.

W ilu okręgach mógł startować jeden kandydat?

"Dnia 28 kwietnia zatwierdził sąd rzeszy w Lipsku wyrok toruńskiej izby karnej, skazujący naszego pisma p. Jana Brejskiego na dwa miesiące więzienia za artykuły o procesie gimnazyastów i o karaniu przez pastora i lokalnego inspektora p. Nimza dzieci polskich w szkole ludowej w Pieczeni - informowała jeszcze w maju 1903 roku "Gazeta Toruńska". - Dziś doręczono p. Brejskiemu wyrok a z nim wezwanie, aby zaraz (słowo podkreślono), ewentualnie najpóźniej do 25 maja zgłosił się do więzienia w Golubiu. Jeżeliby się spóźnił, miał zostać aresztowany. Z tego powodu po 25 maja nie będzie p. Brejski mógł bywać na wiecach, ale spodziewamy się, że rodacy w okręgu chełmińsko-wąbrzesko-toruńskim tym gorliwiej będą za nim agitowali, aby opuścił mury więzienia już jako poseł".

Czy wyrok sądowy przekreślał karierę polityczną?

Jak widać, wyrok nie przekreślał dalszej kariery politycznej. Poza tym, najwyraźniej został wykorzystany w kampanii wyborczej przez obie strony. Polacy apelowali, aby jeszcze bardziej wzmocniło to ich szeregi, zaś Niemcy... Jan Brejski został 25 maja 1903 roku aresztowany na toruńskim dworcu, gdzie czekał na pociąg do Golubia. Policjant przeprowadził redaktora przez ulice miasta do ratusza i zamknął Brejskiego na noc w znajdującym się tam areszcie. Następnego dnia rano Jan Brejski został ponowie przeprowadzony pod strażą przez niemal całe miasto (z ratusza, przez most kolejowo-drogowy na Dworzec Główny), gdzie w towarzystwie żandarmów wsiadł do golubskiego pociągu. Ta demonstracja siły została dostrzeżona i zrobiła wrażenie.