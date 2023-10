Kaszownik z fontanną, czyli jak został zatopiony ciekawy pomysł zagospodarowania toruńskiego stawu

- Powiedziałem, że na środku tego stawu chciałbym zamontować fontannę, która by tryskała do góry – wspomina Adam Kołodziej. - Był tam jednak pewien pan doktor, specjalista od zieleni po Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego, który oświadczył, że to nie jest do przyjęcia, ponieważ będzie powstawała kropelkowa zawiesina i mieszając się ze spalinami, będzie tworzyła szkodliwy aerozol. Moje tłumaczenia, że to przecież rozbryzgiwać się nie musi, na nic się nie zdały.