Różowych skrzyneczek w Toruniu coraz więcej. Gdzie można z nich skorzystać?

Ubóstwo menstruacyjne dotyka 4% osób menstruujących w Polsce

Fundacja Różowa Skrzyneczka od 2019 roku działa w całej Polsce, by szerzyć świadomość na temat menstruacji i eliminować ubóstwo menstruacyjne. I choć wydawać by się mogło, że w krajach europejskich problem ten nie występuje, bo w końcu dostępność do środków higienicznych jest na wyciągnięcie ręki, wiele osób menstruujących nie ma możliwości zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze artykuły. Problem ten najczęściej dotyka dziewczynek w wieku dojrzewania, rodzin żyjących w ubóstwie czy kobiet bezdomnych.