"SERENISSIMA EAST". Tę wystawę w toruńskim CSW warto obejrzeć!

- Pomysł na tę wystawę zrodził się pięć lat temu. Serenissima po łacinie znaczy najjaśniejsza. Najjaśniejszą była Rzeczpospolita Obojga Narodów. Tak określano także Republikę Weneckiej. Tytuł wystawy nie jest tylko zabiegiem czysto semantycznym. To projekt, który ma trafić na Biennale Sztuki w Wenecji, czyli najważniejsze wydarzenie artystyczne na świecie - mówi Krzysztof Stanisławki, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu i kurator wystawy "SERENISSIMA EAST. Sztuka polska, litewska, łotewska i estońska od około 1990 do dzisiaj"

"SERENISSIMA EAST": najpierw w Toruniu, potem w Wenecji

- W Litwie, Łotwie i Estonii były oczekiwania, że to właśnie Polska da sygnał do wspólnej prezentacji sztuki współczesnej. Mam nadzieję, że im sprostaliśmy. Oczywiście, nie jesteśmy taką potęgą jak kultura Zachodu, czyli choćby francuska, włoska, niemiecka czy brytyjska. Możemy jednak pokazać, że sztuka z terenów dawnej Rzeczypospolitej ma swoją wysoką jakość. Mówiąc inaczej: nie musimy jeździć do Toskanii, możemy też udać się na piękne estońskie wyspy. Trzeba też podkreślić, że "SERENISSIMA EAST" jest jedną z ważniejszych wystaw tej jesieni w Polsce - dodaje Krzysztof Stanisławski.