Śmierć Kuby w Czarnowie. Prokuratura: zawinił tylko pieszy, kierowca bez winy

- Jak wynika z treści opinii biegłego – również przesłuchanego w toku śledztwa - przyczyną wypadku drogowego było nieprawidłowe i niezgodne z przepisami postępowanie pieszego. Nieprawidłowość ta polegała na niezachowaniu szczególnej ostrożności podczas przekraczania jezdni (w poprzek), co w warunkach ograniczonej widoczności drogi spowodowanej warunkami nocnymi skutkowało nieustąpieniem pierwszeństwa nadjeżdżającemu samochodowi osobowemu marki VW Passat i jego potrąceniem przez ten pojazd - przekazuje prokurator Marcin Licznerski, szef Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum Zachód.

Prokuratura za jedynego winnego wypadku uznała zatem nastolatka. 35-letni kierowca volkswagena nie usłyszał żadnych zarzutów. Śledztwo umorzono. -I decyzja ta jest już prawomocna - dodaje prokurator rejonowy. (A to oznacza, że nikt jej skutecznie nie zaskarżył).

Śmierć nastolatka na drodze w Czarnowie. Tak wyglądał wypadek - podaje prokuratura

9 października 2023 roku, wczesny poranek, droga krajowa nr 80 pod Toruniem na wysokości Czarnowa (gm. Zławieś Wielka) - to tutaj doszło do tragedii. Przed godziną 6.00 piętnastoletni Jakub szedł tędy na przystanek autobusowy. Dojechać zamierzał do szkoły. Był uczniem Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Toruniu.