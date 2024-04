Spandowski: "Toruński radny. Czy to jeszcze brzmi dumnie?" [KOMENTARZ]

Zmaganiom naszych radnych z rzeczywistością przyglądam się bodajże od 2009 roku. Ich dokonania w latach 2018 – 2024 mogę podsumować jednym słowem. Tragedia. Albo może raczej – farsa. Starsi torunianie być może jeszcze pamiętają (młodsi raczej nie mają na to szans), że rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. To znaczy, że stanowi prawo i kontroluje prezydenta, który wykonuje przyjmowane przez radę uchwały. U nas od lat jest inaczej. Rada nie chce mieć inicjatywy. Jej rola ogranicza się w zasadzie do przyjmowania projektów uchwał przygotowanych przez prezydenta (który również ma do tego prawo). Trudno tu mówić o jakichś funkcjach kontrolnych, bo związani porozumieniami programowymi z prezydentem, radni w gruncie rzeczy kontrolują to, czy we właściwym momencie naciskają odpowiednie przyciski. Mogą też trochę pogadać z czego niektórzy korzystali rozwodząc się ponad miarę. Później jednak i tak przyjmowali prezydenckie zlecenia. Wstrzymanie się od głosu było w mijającej kadencji szczytem odwagi, na ogół jednak radni naciskali guziki jednomyślnie. Głosowania 25:0, jednomyślność łącząca PiS i PO odbiły się zresztą echem daleko poza granicami Torunia.