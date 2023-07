Sponsor tytularny dla Areny Toruń. To zadanie dla nowego prezesa miejskiej spółki

Toruńska Infrastruktura Sportowa to spółka ze 100-procentowym udziałem miasta. Zarządza on Areną Toruń, czyli halą widowiskowo-sportową przy ulicy Bema, parkingami przy niej i w podziemiach obiektu oraz znajdującym się obok trzygwiazdkowym hotelem Meeting. TIS jest także operatorem Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży - na podstawie 10-letniej umowy, obowiązującej do 2024 roku.

Nowy prezes TIS-u: oczekiwania są wysokie

Jednoosobowym zgromadzeniem wspólników spółki jest prezydent Michał Zaleski. Powołuje on członków jej rady nadzorczej. Ci niedawno wybrali prezesem TIS-u, na pięcioletnią kadencję, Adama Banaszaka. Stoi on na czele zarządu spółki, w którym są też wiceprezesi: Andrzej Pietrowski i Kazimierz Stafiej.

- Plan przygotowań do mistrzostw świata, w tym plan inwestycji i remontów, a także pozyskanie sponsorów, to oczywiście tylko jakaś część niezbędnych działań, które trzeba już zacząć - podkreśla prezes Banaszak.

Prezes miejskiej spółki to były kandydat na prezydenta Torunia

Adam Banaszak był dyrektorem ekonomicznym, członkiem zarządu oraz prezesem wielu spółek prywatnych i państwowych, między innymi w Polmosie Toruń, Transbudzie Toruń, Kania S.A., Mazowieckiej Spółce Cukrowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do grudnia 2022 roku był wiceprezesem PGE Toruń. Jest przedstawicielem polskich samorządów w Komitecie Regionów w Brukseli.

Prezes TIS-u w latach 1998-2006 zasiadał w Radzie Miasta Torunia. W 2002 roku bez efektu kandydował na prezydenta Torunia. Od 2010 roku jest radnym sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - obecnie w trzeciej kadencji z rzędu. Był wiceprzewodniczącym tego gremium.

Do sejmiku Adam Banaszak był wybierany z listy Prawa i Sprawiedliwości. Należał do tej partii. Potem wstąpił do Porozumienia Jarosława Gowina. Obecnie jest niezrzeszonym radnym. Nie należy więc do żadnego klubu radnych, podobnie jak do którejkolwiek z partii politycznych.