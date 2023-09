"Sprzątanie świata" w Toruniu. Czyściej zrobiło się choćby w Parku Tysiąclecia

Kampania "Sprzątanie świata" wywodzi się z akcji "Sprzątanie Australii". Ta rozpoczęła się w 1989 roku, gdy około 40 tysięcy mieszkańców Sydney porządkowało okolicę tamtejszego portu. Potem pomysł przeszedł do innych państw. W Polsce "Sprzątanie świata" jest organizowane od 1994 roku - corocznie we wrześniu. W akcji masowo uczestniczą podopieczni i uczniowie placówek oświatowych różnych szczebli i typów, harcerze, działacze organizacji ekologicznych, pracownicy firm i wiele innych osób.

Nie inaczej było w tym roku, również w Toruniu. W piątek 15 września w „Sprzątanie świata” włączyło się wiele toruńskich szkół i przedszkoli. Tradycyjnie do akcji w jednej z placówek oświatowych przyłączył się prezydent Michał Zaleski. W tym roku była to Szkoła Podstawowa nr 14 przy ulicy Hallera na Stawkach. To jedna z największych pod względem liczby uczniów placówek oświatowych w Toruniu.