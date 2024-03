Statyści poszukiwani! W Toruniu powstanie nowy serial historyczny. Gdzie i do kiedy przesłać zgłoszenia?

Filmy i seriale z toruńskim akcentem

Torunianie już niejednokrotnie mieli okazję stać się statystą. W poprzednich latach w Toruniu powstawały m.in. takie filmy jak „Filip”, „Doppelgänger. Sobowtór”, „Taksówkarz” czy kultowe już „Rejs” i „Prawo i pięść”. W 2021 roku na starym mieście pojawiły się hitlerowskie symbole, właśnie przy okazji kręcenia „Filipa”. Zdjęcia zostały zrobione m.in. a Rynku Staromiejskim, w Dworze Artusa, przy ul. Piekary, Panny Marii, Podmurnej, Łaziennej oraz Mostowej. Do scen zatrudniono kilkuset statystów. W 2022 roku Fosa Staromiejska została zamknięta ze względu na zdjęcia filmowe do „Dopplegängera”. Pojawiły się tam zabytkowe auta oraz francuskie napisy. Plan zdjęciowy został stworzony również na ul. Żeglarskiej oraz na Przedzamczu.

Serial historyczny z Toruniem w tle

Tym razem w Toruniu będzie powstawać nowy serial historyczny. Jego twórcy na razie nie zdradzają zbyt wiele – na ten moment wiadomo, że na pewno będzie to centralna część miasta. Można wysnuć jednak wniosek, że jeśli jest to produkcja związana z historią, to na ekranach ponownie pojawią się ujęcia ze starówki.

– Lokalizacja kręcenia: na ten moment jedyne co mogę przekazać, że będzie to Toruń. Natomiast jeżeli plan będzie poza miastem, organizujemy transport dla statystów, zazwyczaj z centralnego punktu miasta – przekazuje Aleksandra Mućko z Agencji Aktorskiej „Sceneria”. – Toruń został wybrany po odrzuceniu innych lokalizacji przez osoby odpowiedzialne za dobór lokacji filmu.

Zdjęcia odbywać się będą 18 i 19 marca. Już dziś twórcy ogłaszają casting na statystów. Poszukiwane są osoby różnej urody i w różnym wieku. Nie ma konkretnych ograniczeń co do urody, ponieważ istotne jest dostosowanie się do epoki filmowej, co zapewni charakteryzacja już na planie.