Studniówka 2024. Tak bawiła się młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu

Hotel "Filmar" to najpopularniejszy studniówkowy lokal w Toruniu. Tu w tym roku bawili się już maturzyści z VII Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego oraz Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Dzień po uczniach ostatniej z tych placówek na zabawę do "Filmaru" zawitali ich koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Ich studniówka odbyła się w sobotę 20 stycznia.

Studniówka 2024. Maturzyści z "gastronomika" na balu w "Filmarze"

Studniówka 2024. Dyrektor od lat na czele poloneza

- Tegoroczna studniówka była trzydziestą w życiu - mówi dyrektor Roman Wojda. - Najpierw była ta w roli maturzysty, potem od razu zacząłem bywać jako pracownik szkoły, a w końcu jako jej dyrektor. Wypadła mi studniówka odwołana z powodu pandemii. Dla mnie obecność na tym balu to ogromna frajda. W roli dyrektora i osoby prowadzącej poloneza, tym większa, że jest absolwentem szkoły, którą obecnie kieruję. Nie ma co ukrywać, że frekwencja maturzystów jest mniejsza niż przed laty. Być może to efekt tego, że to ich kolejny bal w życiu. Za nimi przecież już te w przedszkolu czy podstawówce. Także dlatego od lat staram się przekazać uczniom, że studniówka to coś wyjątkowego, że warto na niej być, że to ich bal i ich noc.