Świadczenie wspierające 2024. Kto i kiedy może dostać nawet 3940 złotych dodatku? Sprawdziliśmy

Nowe świadczenie wspierające 2024

Nowe świadczenie wspierające weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Jest ono następstwem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. W celu otrzymania środków trzeba zgłosić się do WZON, czyli do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa. Tam punktowo dochodzi do określenia poziomu potrzeby wsparcia, jaki jest wymagany w przypadku danej osoby. Po tym uprawniony może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.