Świat biznesu spotkał się na Jordankach na konferencji "Firma Przyszłości"

Konferencja „Firma Przyszłości”: Tematyka się zmieniała

- Obecnie dużo mówi się o sztucznej inteligencji - mówił Henryk Dulanowski, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej w Toruniu. - Na korytarzach IPH niektórzy śmieją się, że może jestem ostatnim prezesem wybranym przez ludzi. Jest to szósta edycja "Firmy Przyszłości" w ciągu siedmiu lat. Mieliśmy rok przerwy ze względu na pandemię. Zastanawiałem się, jak zmieniała się tematyka naszych prelekcji w tym czasie. A zmieniała się radykalnie. Na pierwszych mówiliśmy o zakładaniu strony internetowej, wsparciach marketingowych, sprzedaży online, później o wychwycaniu trendów poprzez oglądanie filmików na Youtube, dziś mówimy między innymi o wspomnianej sztucznej inteligencji. Staramy się dość dokładnie sprawdzać profil uczestników naszej konferencji. To są przede wszystkim pracownicy różnych firm, którzy to, o czym tutaj usłyszą, chcą wdrożyć w swojej pracy. Jest wśród nas wielu menedżerów i właścicieli firm.

Piotr Całbecki: Kontakty są ważne

- Dziękuję państwu, że korzystacie z takiej formy współpracy, jaką jest ta konferencja - stwierdził patron honorowy konferencji, marszałek województwa kujawsko - pomorskiego Piotr Całbecki. - Warto porozmawiać, wymienić doświadczenia, by stać się bardziej efektywnymi firmami, bardziej konkurencyjnymi. Warto zapoznać się z tym, co mają do zaoferowania czynniki publiczne, jakim jest na przykład Urząd Marszałkowski. Niedawno dzięki środkom unijnym powstało Intelligent Business Center Lab, z którego mogą korzystać nasi przedsiębiorcy. Różnych projektów jest wiele. Nie ma lepszej drogi do ich efektywnego wykorzystania jak kontakty z przedstawicielami biznesu.

Toruń sprzyja przedsiębiorcom

– Miasto Toruń od początku wspiera konferencję, także starając się być dobrym partnerem współfinansującym to przedsięwzięcie - powiedział inny z patronów honorowych, prezydent Torunia Michał Zaleski. - Dzięki temu jest czas na dyskusję, na zastanowienia, na wysłuchanie referatów. Miasto Toruń jest dobrym środowiskiem do prowadzenia działalności gospodarczej. 28 560 firm, które tu działają, to potwierdzenie tej tezy. Te środowiskowe warunki wynikają z lokalizacji naszego miasta, bo przecież skomunikowanie Torunia jest znakomite, ciągle jeszcze dostępnych terenów inwestycyjnych, niskiego wskaźnika bezrobocia, gdyż wspomniane firmy zatrudniają sporo ludzi. Toruń to także miejsce, gdzie można ciągle jeszcze znaleźć potencjał w postaci miejsc do wynajęcia, wydzierżawienia. Powierzchnie dla prowadzenia działalności biurowej to już ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Dobre warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej stwarza także system ulg w podatku od nieruchomości dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Środowisko akademickie, dwa uniwersytety, jeden publiczny, drugi niepubliczny, akademie to także sprawia, iż potencjał osób z przygotowaniem do wykonywania zawodu jest dobry. Najważniejsza mądrość jest w tych, którzy podejmują działalność gospodarczą.