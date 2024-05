Święto Flagi w Toruniu. Wiele działo się z tej okazji na starówce. Mamy nowe zdjęcia

Przypomnijmy, że Święto Flagi Rzeczypospolitej Flagi zostało ustanowione w 2004 roku. Celem jego wprowadzenia była refleksja nad dziejami Polski. Przypada 2 maja. Nie jest to data przypadkowa. Święto Flagi znajduje się w kalendarzu między przypadającym 1 maja Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji 3 maja. 1 i 3 maja są dniami wolnymi od pracy. 2 maja takim nie jest, ale w obchodach Święta Flagi co roku uczestniczy wiele osób. Tego dnia przypada również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Komponuje się on ze Świętem Flagi.

