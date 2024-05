Toruń. Czy staremu podgórskiemu cmentarzowi grozi wielka wycinka drzew?

Spacer po cmentarzu przy Poznańskiej w Toruniu

Kilka dni temu pan Ryszard Wiśniewski wybrał się na stary cmentarz przy ulicy Poznańskiej. Tam z wielkim niepokojem zauważył, że niemal wszystkie drzewa są ponumerowane. Oznaczenia, które często są śladem wydanego wyroku, widnieją m.in. na pniu wielkiego dębu oraz drzewach rosnących przy charakterystycznych dla tego cmentarza figurach. Czytelnik zwrócił się do nas, a my do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ponieważ w Toruniu zieleń na terenach wpisanych do rejestru zabytków podlega właśnie jemu.