Sympozjum i warsztaty endoskopowe w Toruniu. Tak działa chirurgia bez blizn

Eksperci endoskopii zabiegowej oraz chirurdzy zajmujący się leczeniem operacyjnym w obrębie pola żółciowo-trzustkowego spotkali się w Toruniu na zaplanowanych na piątek i sobotę 10 i 11 maja IX Ogólnopolskim Sympozjum i Warsztatach EUS & Endo live oraz II Warsztatach Endoskopii Pankreatobiliarnej.

- Początki tych spotkań sięgają końca lat 90. i Gdańska, gdzie były organizowane przez profesora Mariana Smoczyńskiego. Potem trafiły one do Szczecina, a w ubiegłym roku - do Torunia. Organizujemy je po raz drugi. Po raz drugi też formułę spotkania rozszerzyliśmy o warsztaty endoskopii pankreatobiliarnej. W skali Polski jest to największe i najważniejsze wydarzenie z zakresu endoskopii zabiegowej i chirurgii w obrębie pola żółciowo-trzustkowego. Tegoroczne jest również okazją do wspomnienia zmarłego w marcu profesora Smoczyńskiego - wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Mateusz Jagielski z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.