Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. W całej Polsce brakuje jeszcze ponad 5 tysięcy osób

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji Szlachetnej Paczki – programu, który od kilku lat dociera do tysięcy osób w całej Polsce i spełnia ich małe marzenia, które wpływają na poprawę ich codziennego życia. Nadal brakuje ponad 5 tysięcy osób, które chciałyby wziąć udział w wolontariacie.

Pomoc niesiona od 2001 roku

Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla osób, które chcą zmieniać świat na dobre – to hasło przewodnie i jednocześnie zachęcenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji. Od 2001 roku tysiące wolontariuszy i wolontariuszek wyraża gotowość do niesienia pomocy innym – tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz zapewniania dóbr materialnych organizatorzy także edukują i uświadamiają, że ubóstwo wyklucza i staje się powodem coraz częstszej obojętności wśród społeczności.

Szlachetna Paczka szuka ponad 5 tysięcy wolontariuszy

I w tym roku organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w akcji. Wciąż brakuje ponad 5 tysięcy osób, które chcą zaangażować się w działania w danym regionie. Wolontariusze docierają do konkretnych rodzin z lokalnych społeczności, zapoznają się z ich historią i pośredniczą w zorganizowaniu pomocy, kontaktują się z darczyńcami, dając podpowiedzi co do listy potrzeb. Koordynują oni również dostarczanie paczek w czasie grudniowego Weekendu Cudów. Cel jest jeden: przywrócić znowu nadzieję, wiarę i poczucie godności osobom, które są dotknięte kryzysem.

– Poprzez zmianę małych światów, możesz mieć wpływ na zmianę naszego wspólnego świata. Dołącz do nas! – czytamy na stronie Szlachetnej Paczki. – Razem z Wami niesiemy pomoc Rodzinom i osobom samotnym, które z powodu choroby, niepełnosprawności czy następstw nieszczęśliwych wypadków popadły w ubóstwo, którego poziom często ciężko sobie wyobrazić.

Potrzeba wolontariuszy również w Toruniu

Szlachetna Paczka w Toruniu działa dzięki pomocy 113 wolontariuszy, którzy mają realny wpływ na życie mieszkańców miasta i okolic. W 2022 roku toruńscy wolontariusze połączyli 133 rodziny w ramach akcji. Niewielka społeczność Torunia daje możliwość doskonałej integracji. Ponadto na terenie miasta i okolic działa także Akademia Przyszłości, czyli program, który pomaga dzieciom niewierzącym w siebie.

12 tysięcy wolontariuszy w 2022 roku

Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 12 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Udało się dotrzeć do blisko 15,5 tysiąca rodzin. Paczki przygotowało dla nich blisko 600 tysięcy Polaków. W całej Polsce w biedzie żyje blisko 2,5 miliona rodzin. W rodzinach objętych programem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę to 15,18 zł na osobę na dzień. Domy, w których żyją ci ludzie, często nie mają łazienki, podłogi czy bieżącej wody. Brakuje także sprzętów, które dla wielu osób są normą, np. pralki czy lodówki. Nierzadko brakuje jedzenia, leków lub środków czystości. Co trzecia rodzina w Szlachetnej Paczce to jedna osoba, a 27% tej liczby stanowią seniorzy. Pokazuje to również, że te osoby na co dzień mierzą się nie tylko z ubóstwem, ale także z samotnością.

Jak dołączyć do Szlachetnej Paczki?

To bardzo proste! Wystarczy wejść na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rekruter skontaktuje się z potencjalnym wolontariuszem najszybciej jak to możliwe.

- Szlachetna Paczka uświadamia, że ciężkie sytuacje istnieją i to nie tylko w telewizji, ale kto wie, czy nie w bloku obok – dzieli się jedna z wolontariuszek. – Wolontariat uwrażliwia na nie i daje narzędzia, aby coś z tym realnie zrobić. Żeby pomóc sobą, swoją uważnością, swoim czasem, bezpośrednim spotkaniem z drugim człowiekiem, a czasem nawet zwykłym dobrym słowem.

