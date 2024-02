Sztandar Powiatu Toruńskiego poświęcony. Zobacz, jak wyglądała czwartkowa uroczystość!

- Nasi samorządowi poprzednicy w minionym 25-leciu ustanowili herb i barwy Powiatu Toruńskiego. Teraz przyszedł czas na sztandar. To dar mieszkańców Powiatu Toruńskiego, który w ważnych, uroczystych chwilach przypominać będzie historię tej ziemi, dokonania pokoleń, ideę wspólnoty lokalnej, symbolizować będzie umiłowanie Ojczyzny wielkiej i małej. Taki jest ten sztandar. - powiedział w swoim wystąpieniu starosta toruński Marek Olszewski. - Na jednej stronie płachty orzeł biały, na drugiej herb lokalny tej ziemi. Fale dwóch rzek, Wisły i łączącej się z nią tu, niedaleko, Drwęcy. I jeszcze BÓG HONOR OJCZYZNA. Sztandar to nasza duma, ale także ogromne zobowiązanie. Bądźmy mu wierni na zawsze.

Czwartek, 1 lutego to bardzo ważny dzień dla władz i mieszkańców Powiatu Toruńskiego. W toruńskiej katedrze świętych Janów odbyło się poświęcenie sztandaru Powiatu Toruńskiego, a później, w Dworze Artusa, jego przekazanie. Trasę pomiędzy katedrą a Dworem Artusa pokonano w korowodzie pocztów sztandarowych prowadzonym przez Powiatową i Miejską Orkiestrę Dętą z Chełmży.

Jak wygląda sztandar? Sztandar Powiatu Toruńskiego to kwadratowy płat o bokach 90 x 90 cm, obszyty, złotą frędzlą o długości 7 cm. Prawa strona sztandaru ma kolor biały ze złotym obramowaniem złożonym z dwóch pasów o zróżnicowanej szerokości. Wewnątrz obramowania, pośrodku płata, znajduje się herb Rzeczypospolitej Polskiej oraz majuskułowy, złoty napis BÓG HONOR OJCZYZNA. Lewa strona sztandaru ma kolor błękitny z granatowym, falistym obramowaniem. Pośrodku lewej strony płata znajduje się herb Powiatu Toruńskiego oraz majuskułowym, złotym napisem: POWIAT (ponad herbem) TORUŃSKI (pod herbem).

Głowica sztandaru wykonana jest z metalu o barwie patynowanego srebra. Głowica wyobraża na odwróconej półkuli głowę orła z koroną królewską osadzoną na szyi. Pod głowicą znajduje się metalowa tuleja o barwie patynowanego srebra, przeznaczona do przewiązania szarfy.

Płat sztandaru przytwierdza się do drzewca przy pomocy metalowych uszek wszytych w bok przydrzewcowy.

Głowica sztandaru odwołuje się do wyobrażenia godła herbu Powiatu Toruńskiego, a motyw dekoracyjny „strony samorządowej” sztandaru do głównych rzek na terenie powiatu: Wisły i Drwęcy. Te w przeszłości były rzekami granicznymi historycznych ziem, których części spojone są we współczesnym powiecie: ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej oraz Kujaw.