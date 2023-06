Szymon Hołownia w Toruniu. W wyborach do Senatu stawia na właściciela klubu żużlowego Marek Nienartowicz

Szymon Hołownia spotkał się w Toruniu ze swoimi sympatykami. Była to okazja, by lidera Polski 2050 zapytać o kandydatów jego partii w wyborach do Sejmu i Senatu.