Toruń. Czy w kranach zabraknie wody? Taka jest sytuacja na ujęciach wody dla miasta

Woda do torunian płynie głównie z dwóch ujęć w pobliżu miasta - Drwęca-Jedwabno oraz Mała Nieszawka. Te dwa ujęcia są kluczowe dla bezpieczeństwa wodnego mieszkańców. Dziennie do kranów w mieście trafia z nich nawet 60 tysięcy metrów sześciennych wody.

W regionie zalecają rozsądne korzystanie z wody

- Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Brześć Kujawski od 6 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach od 18:00 do 22:00 - poinformował tamtejszy urząd gminy.

Z kolei władze gminy Golub-Dobrzyń zalecają, by z wody pitnej korzystać z sieci wodociągowej wyłącznie do "celów bytowych" i powstrzymać się od podlewania trawników, ogródków przydomowych i działkowych, napełniania basenów i mycia samochodów.

- W związku z utrzymującą się suszą oraz niekorzystnymi prognozami pogody zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody, czytamy w komunikacie z 1 czerwca 2023 - zaapelowali tamtejsi urzędnicy 1 czerwca. Gmina tłumaczy, że dzięki ograniczeniu zużycia, sieć zapewni odpowiednie ciśnienie wody oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci.

Toruń. Czy miastu grozi brak wody?

- W ostatnich latach zdarzało się, że dobowy pobór wody w upalne dni sięgał nawet 60 tysięcy metrów sześciennych. W tym roku w cieplejsze dni to około 10 tysięcy metrów sześciennych mniej. Dla porównania, wczesną wiosną, jesienią czy zimą te wartości sięgają 35 tysięcy metrów sześciennych. Dobowy pobór na tym poziomie jest stabilny albo nawet spada - wyjaśnia Władysław Majewski.

Toruńskie Wodociągi mają być przygotowane na zapewnienie mieszkańcom dużo większej ilości wody. - Ujęcia, infrastruktura i pracownicy są przygotowani na dużo wyższe pobory, ale nic nie wskazuje na to, by była taka konieczność. To raczej mało realne, żeby konieczne było przekroczenie nawet tych 60 tysięcy metrów sześciennych na dobę, na które Toruńskie Wodociągi są gotowe - zaznacza uwagę Władysław Majewski.