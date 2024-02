'Tajemniczy ogród" w Teatrze im. Wilama Horzycy. To spektakl dla małych i dużych widzów

"Tajemniczy ogród" w Horzycy: cieszmy się dzieciństwem

Kogo i co znajdziemy w "Tajemniczym ogrodzie"? Mary, nazywana kapryśnicą, musiała przenieść się z Indii do angielskiej posiadłości swojego wuja i nie jest zadowolona z tej zmiany. Szybko jednak zawiera przyjaźnie – z ludźmi i zwierzętami, a jej uwagę skupia tajemniczy ogród zamknięty za wysokim murem.

- To opowieść czarna na starcie, która daje dużo otuchy i nadziei. Opowiadamy o równości w naszych emocjach, dlatego jest to spektakl skierowany do szerokiego grona odbiorów. Chciałbym, by widzowie poczuli dzięki niemu ulgę - mówi reżyser "Tajemniczego ogrodu", Sławomir Narloch. To jego debiut w takiej roli w Toruniu.

Szansa na poczucie ulgi w "Tajemniczym ogrodzie" faktycznie jest duża. Daje ją choćby scenografia - Duża Scena pełna jest kolorowych kwiatów. Piękne są kostiumy aktorów. Pozytywny przekaz zapewnia także muzyka grana na żywo.

- To spektakl pełen emocji, dobra, ciepła i bezpieczeństwa. To się przełożyło na atmosferę pracy nad nim. Była to po prostu wielka przyjemność - podkreśla Ada Dec, odtwórczyni głównej roli w "Tajemniczym ogrodzie".