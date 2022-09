Takiego go nie znaliście! Tomasz Kammel, prowadzący "The Voice of Poland", lubi gotować i przyrządza prawdziwe pyszności. To jego kuchnia!

Kim jest Tomasz Kammel? Widzom TVP nie trzeba go przedstawiać!

Tomasz Kammel urodził się w 1971 roku w Jeleniej Górze. Z wykształcenia jest germanistą, ale większość zna go jako prezentera telewizyjnego. Od lat jest gospodarzem programu "Pytanie na śniadanie". Wcześniej prowadził m.in. takie tytuły jak:

"Randka w ciemno"

"Wykrywacz kłamstw"

"Kawa czy herbata",

a także "Teleexpress".

Obecnie Kammel współpracuje z TVP, ale nie zawsze tak było. Przez moment pracował w telewizji Polsat, gdzie współprowadził program "Stand up. Zabij mnie śmiechem". Jako uczestnik wystąpił w programie TVN "Taniec z gwiazdami". Zawsze wracał jednak do TVP, gdzie obecnie, oprócz "Pytania na śniadanie", prowadzi "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Można go było również zobaczyć m.in. w programach "Tylko Ty!", "Dance Dance Dance" czy "The Voice Senior" oraz jako gospodarza wielu imprez i festiwali.