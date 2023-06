Turysta w Toruniu uwielbia pierniki i docenia architekturę, ale kieszeń trzyma mocniej niż kiedyś

Co obcokrajowcy doceniają w Toruniu?

Do Torunia przyjechała z synem. Są przejazdem, w drodze na południe kraju. - Kilka dni temu przyjechaliśmy do Polski, do Gdańska. Mamy w planach odwiedzić Wrocław, a Toruń jest po drodze, więc wpadliśmy - wyjaśnia. Mamy tylko chwilę, toruński gotyk sam się nie odkryje.

Patryk na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, pochodzi z Gdańska. Chce pokazać swój kraj przyjacielowi z Filipin, Ryanowi. - Architektura mnie naprawdę urzekła - zapewnia Filipińczyk. Jest przed pierwszym, poważnym i od razu wymagającym punktem wycieczki - wieżą ratusza. - Obejrzałem wcześniej kilka zdjęć miasta w internecie, ale nie oddają tego, co zobaczyłem. Stare miasto jest fenomenalne - chwali.

Turyści mocniej trzymają kieszeń

Pan Grzegorz z rodziną do Torunia pokonał znacznie krótszą trasę niż nasi wcześniejsi rozmówcy. Przyjechał z Poznania. Czyżby ucieczka z najbardziej rozkopanego starego miasta w Polsce do jedynego na liście UNESCO? Nic z tych rzeczy. - Pierniki, zdecydowanie pierniki - odpowiada turysta, gdy pytamy, co go przyciągnęło do Torunia. - Nie możemy się doczekać, brzuchy też - śmieje się.