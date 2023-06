Torunianin Andrzej Bortowski z pierwszą nagrodą na XXVIII Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu Współczesnego

- W przypadku mojej ostatniej pracy doceniono lapidarną formę i spełnienie wszystkich wymogów ekslibrisu. Tak było także w poprzednich latach - wyróżnienia i nagrody, które dostawałem, miały związek z liternictwem, które było szlachetne, co wszędzie podkreślano w uzasadnieniach i opiniach jury. Liternictwo jest bowiem elementem składowym całej ryciny. Dla mnie nie było odstępstwa i podejścia, że robię tylko grafikę, a liternictwo ma być dodatkiem. Z biegiem lat u innych ta sztuka zaczęła jednak iść w stronę łatwizny. Robiono metalową płytę, już nie rytowaną, ale trawioną. Liczyła się tylko grafika i wydrapany po macoszemu podpis. Powoli przestawał być to ekslibris - była to mała forma graficzna z jakimś dodatkiem w formie nazwiska. Przez jakiś czas to tolerowano, bo było to odkrywcze i przy okazji powstało mnóstwo wspaniałych grafik. Pomysły zawsze były bowiem genialne, ale przestało to być jednak ekslibrisem i przestało być zgodne z naczelną ideą biennale, która obowiązywała od początku. Jury do dziś stoi w rozkroku i ma ciągły kłopot - prace są bowiem znakomite, ale właściwie połowę z nich powinno się odrzucić. W międzyczasie jury borykało się jeszcze z ekslibrisami komputerowymi. Do Malborka nie przyjmowano ich jednak nigdy, bo były sprzeczne z założeniem tego biennale, nawet jeśli niektóre były wspaniałe i znakomite zarówno w pomysłach, jak i wykonaniu. Są różne inne imprezy, gdzie autorzy ekslibrisów komputerowych znajdą dla siebie miejsce, bo taka technika zdobywa świat. Na malborskim biennale chodzi jednak o ludzką rękę. Ma ono swoje tradycje i jest najstarszym tego rodzaju konkursem. Chodzi też o szacunek dla artystów, którzy pracują jeszcze w ten sposób. Ręką nigdy nie wykona się dwóch jednakowych elementów, wszystko jest bowiem charakterystyczne dla danego autora. W życiu jest jednak tak, że wahadło wychyla się w jedną stronę, a potem wraca, raz przychodzi regres, a potem następuje odrodzenie. Uważam więc, że ludzie znów będą poszukiwać szlachetności wykonania - ma nadzieję Andrzej Bortowski.