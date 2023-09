Taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim przejdzie remont. Co z kłódkami zakochanych?

Trwa remont Bulwaru Filadelfijskiego. Zmiany nie ominą tarasu widokowego, który również doczeka się renowacji.

Taras widokowy na Bulwarze Filadelfijskim, który oddano do użytku w 2015 roku początkowo spotkał się z dość ironicznym przyjęciem. Chodziło o jego niewielkie rozmiary - 125 metrów kwadratowych. Złośliwi nazywali go nawet "najmniejszym tarasem w Polsce".

Ulubione miejsce

Szybko jednak zarówno torunianie, jak i turyści, przekonali się do niego i taras stał się ulubionym miejscem do odpoczynku, obserwacji leżącej na lewobrzeżu Kępy Bazarowej a także... montażu kłódek z namalowanymi imionami lub inicjałami i sercami, co miało być świadectwem dozgonnej miłości. Kłódek przybywało w geometrycznym postępie, co również dodawało uroku temu miejscu. Aktualnie na taras wejścia nie ma, bo trwa wielki remont i przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Władze miasta postanowiły to wykorzystać i wyremontować również taras.

Musi pasować do reszty

- Chodzi o to, by taras pasował do nowej architektury na Bulwarze - wyjaśnia Aleksandra Iżycka, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. - Stąd wziął się pomysł na jego przebudowę.

Co czeka taras podczas remontu? W ogłoszeniu czytamy, że wykonawca będzie zobowiązany do demontażu ławek, podłogi i balustrad bez siatek, wykonania podłogi i cokołów zewnętrznych z sosny skandynawskiej, otworzenia istniejącej balustrady i montażu słupów balustrady do istniejących legarów. Oprócz tego czeka go zakup i montaż pięciu nowych dwustronnych ławek o długości półtora metra każda.

Co z kłódkami? Zadecydują torunianie

Jeden z punktów mówi też o demontażu wspomnianych kłódek. Co się z nimi stanie? - Na razie będą zdemontowane razem z balustradą, a co dalej, to zobaczymy - twierdzi Halina Pomianowska, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii. - Wiemy, że kłódki mają swoich zwolenników, ale jest też z nimi pewien kłopot, bo stanowią spore obciążenie, co nie jest do końca bezpieczne. Mamy swoje pomysły, lecz postanowiliśmy na razie ich nie ogłaszać, bo chcemy zorganizować konkurs dla mieszkańców miasta z zapytaniem, jak oni zagospodarowaliby te kłódki. Jesteśmy na etapie ustalania zasad konkursu i zbierania nagród. Lada dzień zostanie on ogłoszony. Tego typu rozwiązanie sprawdzało się w innych miastach. Mam nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami znajdziemy jakieś ciekawe rozwiązanie, a do wieszania kłódek być może wygospodarujemy jakieś inne, bezpieczniejsze miejsce na Bulwarze.