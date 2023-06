Tata Anno Domini 2023. Jakimi ojcami są radni z Torunia? "Ojcostwo to przygoda życia"

Model ojca nieobecnego i głównie zarabiającego pieniądze odszedł w zapomnienie. Współczesny tata angażuje się w wychowanie dziecka i coraz częściej ojcostwo traktuje jako przygodę życia. Jeśli na coś narzeka, to na zmęczenie i brak czasu.

Zdecydowana większość polskich ojców uważa, że tata w podobnym stopniu jak mama powinien angażować się w rozwiązywanie problemów dziecka, np. poprzez rozmowy (85 proc.). Ojcowie tak jak matki powinni decydować o najważniejszych sprawach potomstwa (83, 7 proc.). Opowiadają się za równym podziałem zadań we wszystkich obszarach związanych z opieką nad dzieckiem, jednak przede wszystkim przy zabawie (81,6 proc.) i pomocy w nauce (78,2 proc.). To wyniki ostatniego badania i raportu Fundacji dajemy Dzieciom Siłę - "Tata 2022". Obraz ojca, który tutaj się jawi, to wizerunek taty obecnego w życiu dziecka i rodziny, zaangażowanego. Ci, którzy pracują, spędzają z dziećmi średnio przynajmniej 3,5 godz. w dniu roboczym i 5 godz. w dniu wolnym od pracy. Co trzeci tata uważa, że jego domeną (a nie matki) są zajęcia sportowe z dzieckiem.

Największe trudności współczesnych tatusiów? To zmęczenie i brak czasu dla siebie (67,2 proc.), ale również brak cierpliwości wobec dzieci (31,5 proc.) oraz różnice zdań z matką dziecka (22,4 proc.).

Czym dla mnie jest ojcostwo? "Wyzwaniem, zadaniem, przygodą życia"

Jakim jestem ojcem? Czym dla mnie jest ojcostwo? Zapytaliśmy o to toruńskich radnych w wieku 30 plus. Różnią ich poglądy polityczne, miewają odmienne zdania na sprawy miejskie i krajowe. Bezsprzecznie łączy ich jednak jedno: nieudawane przejęcie rolą ojca i zaangażowanie w wychowywanie dzieci. A mają ich od jednego do trzech... Dodajmy, że każdy z naszych rozmówców nie tylko jest radnym, ale i pracuje zawodowo. Czasem trudno jest znaleźć czas, by odetchnąć i zrobić coś tylko dla siebie. Tak jest u Michała Rzymyszkiewicza (KO), ojca trzech córek. Dziewczynki pojawiały się na świecie co trzy lata. Maja w tym roku skończy 9 lat, Milena 6, a Marcelina 3. Tata jest w ich życiu obecny non stop.

- Ojcostwo to dla mnie codzienne zaangażowanie w to, żeby dzieci były szczęśliwe. Nic nie zastąpi wspólnie spędzanego czasu na spacerach, wycieczkach rowerowych, wyjściach na basen, na zawody sportowe czy po prostu na plac zabaw - podkreśla Rzymyszkiewicz. i dodaje, że wspieranie w rozwoju i obserwowanie postępów jakie czynią jego córki to uczucia, których nie można z niczym porównać.

Nad jednym maluchem - dwuletnim Stasiem - pochyla się natomiast Michał Jakubaszek (PiS). Jako czynny zawodowo adwokat na prac zajęć naprawdę nie narzeka. Syn to jednak jego priorytet. -Czym jest dla mnie ojcostwo? Wszystkim! Zarówno zadaniem, wyzwaniem, jak i przygodą. A przede wszystkim wielkim szczęściem. Nie ma chyba piękniejszej chwili w życiu niż ta, kiedy na świat przychodzi mały człowiek - mówi Jakubaszek. - Do końca życia zapamiętam dzień i telefon, kiedy żona zadzwoniła i powiedziała, że zaczyna się poród. Stałem wówczas przy kserokopiarce w kancelarii, rzuciłem wszystko, po 15 minutach byłem już na sali porodowej. O 18:46 usłyszałem najpiękniejszy płacz na świecie, zobaczyłem małą rączkę i ujrzałem swojego syna. Zabawne było to, że położne częściej pytały się mnie o to jak się czuję, niż żonę. Obawiały się, że zemdleję z radości i poruszenia.

Po 2 latach ojcostwa wie, że opieki nad dzieckiem trzeba uczyć się każdego dnia. - W ojcostwie skupia się wiele ważnych ról i zadań, które przychodzi nam realizować, a często są to role wręcz niezastąpione. Począwszy od przewijania, kąpania i ubierania maluszka, poprzez zwykłe niezwykłe przytulanie, przygotowywanie posiłków, karmienie, usypianie, naukę chodzenia, mówienia czy naprawiania zabawek i sprzętów domowych. To przecież tata wybiera i czyta najlepsze bajki, buduje trampolinę, na której można skakać i jest najlepszym kierowcą - uśmiecha się radny. Tata Stasia pogląd na rodzicielstwo ma jasno zdefiniowany. - Choć zabrzmi to jak truizm, to zarówno mama, jak i tata są potrzebni do prawidłowego rozwoju dziecka. Ojcowie z mamami otwierają przed dzieckiem cały świat! - kończy.

"Wiem, że popełniam błędy. Ale staram się, jak mogę"

Bartłomiej Jóźwiak (KO) to tata dwóch chłopców. Kazimierz ma 7 lat, a Tadeusz - 4 lata. Ile wspólnie już odbyli wypraw po Polsce? Trudno zliczyć! Z każdej zostają wspomnienia i zdjęcia, z krajobrazami od Bałtyku po Tatry.

- Ojcostwo jest etapem życia i to chyba najważniejszym. Jest zarówno wyzwaniem, jak i przygodą - tak to widzi ten tata. - Z synami spędzam dużo czasu. Razem się bawimy i pracujemy. Dzieciństwo jest tylko jedno i fajnie, gdyby mieli je udane. Sami będą podejmowali później swoje życiowe decyzje i wybory, ale oczywiście staram się wspierać ich rozwój jak tylko potrafię. Nie ma chyba jednego dobrego przepisu na bycie ojcem. Wiem, że popełniam błędy, ale staram się jak mogę.

Wielkich słów i wyrażania uczuć mówiąc o ojcostwie nie boi się Karol Maria Wojtasik (kiedyś PiS, obecnie radny niezrzeszony). - Tatą jestem od 4,5 roku i od narodzin dziecka wszystko się zmieniło w moim życiu. Wszystko inne przeszło na dalszy plan, bo na pierwszym znalazł się On, mój Tymek - nie kryje. W Toruniu nie jest tajemnicą, że ten chłopczyk był dzieckiem wyjątkowo wyczekiwanym. - Bycie tatą to wielka radość, duma i zarazem wyzwanie. Cieszę się każdą chwilą z synem. Chcę nauczyć go i pokazać jak najwięcej, aby jak najlepiej wychować, aby zapamiętał mnie jak najlepiej i jeszcze lepiej w przyszłości zajmował się swoimi dziećmi. Wspólny czas spędzony na zabawie to dla mnie powrót do czasów mojego dzieciństwa, nauka jazdy na rowerze, wspólne spacery, żarty, czas spędzony na placach zabaw, udział w uroczystościach państwowych czy miejskich. Uwielbiam na niego patrzeć, czerpać satysfakcję z jego radości, jak się rozwija, uczy nowych rzeczy, jak śpiewa ludowe przyśpiewki - opowiada radny.

Drogi Tato! Szukaj złotego środka!

Nie jest tajemnicą, że tak jak od kobiet oczekuje się realizowania ideału supermatki, tak od mężczyzn coraz częściej oczekuje się superojcostwa. Tego, by perfekcyjnie łączyli pracę zawodową z aktywnością fizyczną i realizowaniem pasji z dzieckiem, a najlepiej jeszcze z opieką nad domem. Pod taką presją trudno żyć i trudno z rodzicielstwa się autentycznie cieszyć. Zresztą, to przecież oczekiwania nierealne do spełnienia. Trudno być takim superojcem 24 godziny na dobę.

Co więc powinni robić współcześni ojcowie? O to pytaliśmy w wywiadzie doktor Monikę Lewicką z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowczynię akademicka, badaczkę relacji rodzinnych, małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa 9lipiec 2021 rok). Odpowiedziała tak: -Szukać złotego środka. Gdzieś pomiędzy ojcem nieobecnym a supertatą może być po prostu „wystarczająco dobry ojciec”. Tak naprawdę nie ma bowiem jednego uniwersalnego modelu ojcostwa – jest za to ojcostwo dalekie od ideału, różnorodne, naturalne, przeżywane indywidualnie, na swój sposób. Najważniejsze, żeby w tym wszystkim było przepełnione miłością - podkreślała dr Lewicka.