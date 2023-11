Toruń. 21 listopada otworzą parkingi park and ride. Jak będą funkcjonować?

Budowa dwóch parkingów kosztowała ponad 30 milionów złotych. Miały być otwarte już latem, ale na przeszkodzie stanęło wdrożenie sytemu biletowego. Informatycy długo nie mogli się uporać z instalacją systemu, który przewiduje kupno biletu turystycznego. Władze Torunia tłumaczyły, że to niespotykane nigdzie indziej w Polsce rozwiązanie. Stąd kłopoty z otwarciem park and ride. Wszystko wskazuje na to, że otwarcie powinno się udać 21 listopada.