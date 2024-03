Wiadomo, kto dostarczy toruńskiemu MZK nowe autobusy elektryczne

- Nowe elektryki, które miasto zakupi w wyniku przetargu, to pojazdy nie tylko komfortowe, ale przede wszystkim ekologiczne, zeroemisyjne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, o długości całkowitej 12 m, wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, urządzenia do sprzedaży biletów, WiFi, ładowarki USB oraz system detekcji pożarów, a także nowoczesne magazyny energii - zachwala Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy MZK.