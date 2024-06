Toruń. CKK „Jordanki” od lipca zostanie zamknięte. Jaka jest tego przyczyna?

Jaki jest powód zamknięcia Jordanek?

– Już w zeszłym roku podjęliśmy decyzję, że trzeba będzie przeprowadzić remont, a wakacje są do tego dobrą porą. Firma, która wykona w obiekcie renowację, poinformowała nas, że prace potrwają od 3 do 4 tygodni – wyjaśnia Grzegorz Grabowski, prezes Centrum Kongresowo-Kulturalnego „Jordanki”.

Toruńskie „Jordanki” bez wątpienia są jednym z najważniejszych punktów kultury w mieście. Od 1 lipca br. zostaną one jednak zamknięte. Nie będą odbywać się w nim wydarzenia kulturalne. Dlaczego? Na ten czas przewidziano prace remontowe, które obejmą szlifowanie i konserwację betonowych podłóg.

Szlifowanie oraz konserwacja podłóg to duże przedsięwzięcie, ponieważ trzeba je wykonać na ponad 4 tys. mkw. powierzchni. Nie po raz pierwszy w czasie wakacji w tym miejscu odbywają się prace serwisowe, by przygotować obiekt do kolejnego sezonu.