Toruń. Zbliża się Artus Festival. Na mieszkańców czekają dwa miesiące pełne ciekawych wydarzeń

Koncerty w każdy czwartek

Przez lata linie autobusowe 10, 11 i 20 miały swoją pętlę tuż przy zajezdni autobusowej, skąd przejeżdżały na startowy przystanek na Koniuchach. To już jednak przeszłość i nie chodzi tu o to, że dziś…

Warsztaty dla całych rodzin i spotkania z gośćmi

Festiwal to nie tylko muzyka, ale także edukacja i zabawa dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali szereg warsztatów m.in. z acrylic pouring, podczas których dzieci i dorośli będą mogli wspólnie tworzyć, uczyć się i bawić. To doskonała okazja do spędzenia czasu razem i odkrycia nowych pasji. Odbędą się one w czwartek, 25 lipca. Ważną częścią Artus Festival są także spotkania z gośćmi. W środę, 17 lipca na festiwal zawita znany i lubiany twórca internetowy Mateusz Glen, znany szerzej jako „Ta jedna Ciotka”, który jest autorem powieści komediowej „Boże, Beata”. W czwartek, 1 sierpnia odbędzie się natomiast spotkanie z Filipem Wolakiem – fotografikiem i pilotem, który w swoich pracach pokazuje świata widzianego z lotu ptaka.

Wystawy i konkurs fotograficzny

W ramach festiwalu zaprezentowane zostaną również dwie wystawy. We wtorek, 2 lipca organizatorzy Artus Festival otworzą wystawę pn. „Pozostali są częścią wielkiej ciszy” projektu 00108 m³. Przedstawione instalacje oraz fotografie odnoszą się do opustoszałego kompleksu toruńskiej fabryki „Metron”. Podczas wernisażu odbędzie się performance dźwiękowy zespołu Łubin. Organizatorzy Artus Festival zachęcają także wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym Kujawsko-Pomorskie Press Foto. Zdjęcia konkursowe mają być pracami wykonanymi w 2023 roku na terenie naszego województwa. Prace można zgłaszać do 30 czerwca. W czwartek, 1 sierpnia wyłonieni zostaną laureaci konkursu fotograficznego. Wychodząc naprzeciw inicjatywie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, by rok 2024 uczynić Rokiem Kobiet Odważnych, do tegorocznej edycji konkursu wprowadzono kategorię specjalną – „Kobiety Odważne”.