Nadal nie wiadomo, kiedy będzie można skorzystać z park and ride w Toruniu. Dlaczego?

Ostatnie zapowiedzi miasta, dotyczące terminu uruchomienia systemu park and ride, mówiły, że stanie się to we wrześniu. To było kolejne przesunięcie, bo wcześniej otwarcie parkingów zapowiadano na wiosnę, potem na sierpień. Same parkingi są już ukończone dawno - ich budowa zakończyła się w pierwszym półroczu tego roku. Na przeszkodzie w ich udostępnieniu kierowcom stoi jednak system sprzedaży biletów, z którego uruchomieniem informatycy próbują się uporać od dwóch miesięcy.