Wyjątkowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu

Minęło ćwierć wieku

- Inauguracja roku akademickiego jest dla każdej uczelni jest jednym z najważniejszych momentów - powiedział rektor Uniwersytetu WSB Merito, prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz. - A dla nas ta inauguracja jest zupełnie wyjątkowa. Właśnie minęło ćwierćwiecze, od kiedy funkcjonujemy jako szkoła wyższa. Do rejestru uczelni akademickich zostaliśmy wpisani 27 sierpnia 1998 roku. Drugi ważny powód, dla którego ta uroczystość jest tak wyjątkowa to fakt, że po raz pierwszy inaugurujemy rok akademicki jako uniwersytet. Staliśmy się nim 3 kwietnia. Ta zmiana zobowiązuje. To nie tylko zmiana nazwy, to także kardynalna zmiana pozycji i charakteru na mapie szkolnictwa wyższego. Jako uniwersytet nie tylko weszliśmy do ekstraligi uczelni akademickich, ale uzyskaliśmy też znaczące uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego.